Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 апреля 2024

Сегодня, 09:31 Автор: Андрей Моисеев

Телепрограмма ТВ каналов России на 25 апреля 2024 года — Первый канал, Россия 1, НТВ, Пятый канал, ТНТ, СТС, Матч и РЕН ТВ.

Программа передач ТВ на сегодня

Первый канал



05:00 Телеканал Доброе утро

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 - Новости

09:20 Модный приговор

10:10 Жить здорово!

11:00 Информационный канал

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

19:55 Куклы наследника Тутти

21:00 Время

22:00 По законам военного времени. Битва за Ростов

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00, 14:30, 21:05 - Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 - Вести

11:30 60 минут

14:55 Наши

16:30 Малахов

17:30 60 минут

21:20 Ангелы района

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Тайны следствия

03:40 Версия



НТВ



04:55 Легавый

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 - Сегодня

08:25 Пёс

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:20, 00:00 - Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

20:00 Горячая точка

23:00 Слово пацана. Кровь на асфальте

00:30 Поздняков

00:45 Военная полиция

04:55 Легавый



Пятый канал



05:00, 09:00, 13:00, 17:00, 00:00 - Известия

05:25 Охотник за головами

07:55 Сильнее огня

08:35 День ангела

09:30 Сильнее огня

13:30 Морские дьяволы

18:00 След

21:25 Великолепная пятёрка

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 Великолепная пятёрка

02:40 След

04:00 Охотник за головами



ТНТ



04:45 Импровизация

07:00 Утро ТНТ

09:00 Интерны

17:00 Полицейский с Рублевки

19:00 Без компромиссов

21:00 Анна

23:20 Однажды в России

00:25 Очевидное невероятное

01:20 Невеста. Экстра любовь

02:30 Новая фабрика звезд

02:55 Импровизация

04:50 Студия Союз



СТС



04:25 6 кадров

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Маша и Медведь

08:00 Папины дочки. Новые

10:00 Шоу Уральские пельмени

11:10 Артур и минипуты

13:15 Артур и месть Урдалака

15:05 Артур и война двух миров

17:05 Шоу Уральские пельмени

20:00 Люди в черном-3

22:05 Космос между нами

00:35 О чём говорят мужчины. Продолжение

02:20 О чём ещё говорят мужчины

03:50 Выжить после

04:40 6 кадров



Матч ТВ



04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ

06:00 Игра миллионов

06:30 Вид сверху

07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 03:55 - Новости

07:05, 15:00, 00:00 - Все на Матч!

10:05, 12:35 - Специальный репортаж

10:25 Бокс. Чемпионат Европы

11:25 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - Э. Лозано

13:00 Есть тема!

14:25 Большой хоккей

15:25 Хоккей. Россия (U20) - Сборная СХЛ

17:45 Пеле. Король футбола

18:45 Все на Матч!

19:30 Футбол. РПЛ. ЦСКА - Спартак

22:45 После футбола

01:00 Лига героев

02:00 Дартс. Международная лига. Тур 4

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. Зенит - Уралмаш



РЕН ТВ



05:00, 18:00, 02:10 - Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 - Новости

09:00 Документальный спецпроект

10:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир

12:00, 16:00, 19:00 - Информационная программа 112

13:00, 23:30 - Загадки человечества

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

17:00, 02:55 - Тайны Чапман

20:00 Тёмная башня

21:55 Смотреть всем!

00:30 Выжить любой ценой



Время начала передач - московское.