Программа передач ТВ, телепрограмма на 25 апреля 2024

Телепрограмма ТВ каналов России на 25 апреля 2024 года — Первый канал, Россия 1, НТВ, Пятый канал, ТНТ, СТС, Матч и РЕН ТВ.
Программа передач ТВ на сегодня
Первый канал
05:00 Телеканал Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 - Новости
09:20 Модный приговор
10:10 Жить здорово!
11:00 Информационный канал
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 По законам военного времени. Битва за Ростов
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 - Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 - Вести
11:30 60 минут
14:55 Наши
16:30 Малахов
17:30 60 минут
21:20 Ангелы района
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия
03:40 Версия
НТВ
04:55 Легавый
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 - Сегодня
08:25 Пёс
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:20, 00:00 - Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
20:00 Горячая точка
23:00 Слово пацана. Кровь на асфальте
00:30 Поздняков
00:45 Военная полиция
04:55 Легавый
Пятый канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:00, 00:00 - Известия
05:25 Охотник за головами
07:55 Сильнее огня
08:35 День ангела
09:30 Сильнее огня
13:30 Морские дьяволы
18:00 След
21:25 Великолепная пятёрка
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Великолепная пятёрка
02:40 След
04:00 Охотник за головами
ТНТ
04:45 Импровизация
07:00 Утро ТНТ
09:00 Интерны
17:00 Полицейский с Рублевки
19:00 Без компромиссов
21:00 Анна
23:20 Однажды в России
00:25 Очевидное невероятное
01:20 Невеста. Экстра любовь
02:30 Новая фабрика звезд
02:55 Импровизация
04:50 Студия Союз
СТС
04:25 6 кадров
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Маша и Медведь
08:00 Папины дочки. Новые
10:00 Шоу Уральские пельмени
11:10 Артур и минипуты
13:15 Артур и месть Урдалака
15:05 Артур и война двух миров
17:05 Шоу Уральские пельмени
20:00 Люди в черном-3
22:05 Космос между нами
00:35 О чём говорят мужчины. Продолжение
02:20 О чём ещё говорят мужчины
03:50 Выжить после
04:40 6 кадров
Матч ТВ
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
06:00 Игра миллионов
06:30 Вид сверху
07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 03:55 - Новости
07:05, 15:00, 00:00 - Все на Матч!
10:05, 12:35 - Специальный репортаж
10:25 Бокс. Чемпионат Европы
11:25 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - Э. Лозано
13:00 Есть тема!
14:25 Большой хоккей
15:25 Хоккей. Россия (U20) - Сборная СХЛ
17:45 Пеле. Король футбола
18:45 Все на Матч!
19:30 Футбол. РПЛ. ЦСКА - Спартак
22:45 После футбола
01:00 Лига героев
02:00 Дартс. Международная лига. Тур 4
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. Зенит - Уралмаш
РЕН ТВ
05:00, 18:00, 02:10 - Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 - Новости
09:00 Документальный спецпроект
10:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир
12:00, 16:00, 19:00 - Информационная программа 112
13:00, 23:30 - Загадки человечества
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
17:00, 02:55 - Тайны Чапман
20:00 Тёмная башня
21:55 Смотреть всем!
00:30 Выжить любой ценой
Время начала передач - московское.