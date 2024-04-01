Расписание трансляций матчей 24-го тура РПЛ по ТВ

Телетрансляции с матчей Российской Премьер-лиги ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Бесплатный спортивный телеканал покажет три матча 26-го тура РПЛ.
В воскресенье канал покажет две топовые встречи — между «Спартаком» и «Локомотивом», а также между «Динамо» и «Зенитом». В понедельник запланирована трансляция из Ростова-на-Дону, где местная команда будет принимать «Оренбург».
Остальные матчи запланированы к показу на «Матч Премьер».
Расписание матчей 26-го тура РПЛ 2023/2024
26-й тур
28 апреля, воскресенье
14:00 Ахмат – Пари НН
16:15 Спартак – Локомотив
19:15 Динамо – Зенит
21:30 Балтика – ЦСКА
29 апреля, понедельник
13:00 Крылья Советов – Краснодар
15:15 Рубин – Урал
17:30 Сочи – Факел
19:45 Ростов – Оренбург
Время начала матчей - московское.
Фото: РПЛ