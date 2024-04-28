Телепрограмма, программа передач ТВ на 28 апреля 2024

Телепрограмма каналов России на 28 апреля на весь день: Россия 1, НТВ, Первый канал, ТНТ, РЕН ТВ, СТС.
Программа передач ТВ на 28.04.2024
Россия 1
04:20 Москва - Лопушки
06:00 Охота на верного
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома
09:25 Утренняя почта
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Большие перемены
12:50 Лети, перышко
17:00 Вести
17:50 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:05 Охота на верного
НТВ
04:50 Легавый
06:30 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве
17:00 Следствие вели…
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели
20:20 Маска
23:45 Звезды сошлись
01:20 Основано на реальных событиях
03:05 Агентство скрытых камер
03:35 Сёмин
Первый канал
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 Мечталлион
09:40 Непутевые заметки
10:00 Новости
10:15 Модный приговор
11:05 Повара на колесах
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:10 Мертвый сезон
17:00 Мертвый сезон и вся жизнь Донатаса Баниониса
18:00 Вечерние новости
19:00 Три аккорда
21:00 Время
23:00 Что? Где? Когда?. Финал
00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ
ТНТ
05:00 Монсики
05:50 Смешарики
07:00 Новая фабрика звезд
07:30 Однажды в России
09:30 Битва пикников
10:05 Экстрасенсы. Битва сильнейших
15:00 Новая Битва экстрасенсов
19:00 Сокровища императора
22:00 Новая фабрика звезд
00:00 Шоу Воли
01:05 Музыкальная интуиция
04:10 Импровизация
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Легенды и мифы
12:30 Новости
13:00 Крутые меры
20:35 Беглец
23:00 Итоговая программа
23:55 Самые шокирующие гипотезы
СТС
04:50 6 кадров
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш
07:00 Отель У овечек
07:15 Уральские пельмени
08:00 ПроСТО кухня
09:00 Рогов в городе
10:00 Уральские пельмени. Смехbook
10:10 Люди в чёрном
12:05 Люди в чёрном-2
13:55 Люди в черном-3
16:00 Люди в чёрном. Интернэшнл
18:20 Шан-Чи и легенда десяти колец
21:00 Аксель
22:55 Репродукция
01:00 Как женить холостяка
02:30 Выжить после
04:50 6 кадров
Время начала передач - московское.
Фото: ТНТ