Телепрограмма, программа передач ТВ на 28 апреля 2024

Вчера, 09:41 Автор: Андрей Моисеев

Телепрограмма каналов России на 28 апреля на весь день: Россия 1, НТВ, Первый канал, ТНТ, РЕН ТВ, СТС.

Программа передач ТВ на 28.04.2024

Россия 1

04:20 Москва - Лопушки

06:00 Охота на верного

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома

09:25 Утренняя почта

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Большие перемены

12:50 Лети, перышко

17:00 Вести

17:50 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:05 Охота на верного

НТВ

04:50 Легавый

06:30 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве

17:00 Следствие вели…

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели

20:20 Маска

23:45 Звезды сошлись

01:20 Основано на реальных событиях

03:05 Агентство скрытых камер

03:35 Сёмин

Первый канал

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 Мечталлион

09:40 Непутевые заметки

10:00 Новости

10:15 Модный приговор

11:05 Повара на колесах

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:10 Мертвый сезон

17:00 Мертвый сезон и вся жизнь Донатаса Баниониса

18:00 Вечерние новости

19:00 Три аккорда

21:00 Время

23:00 Что? Где? Когда?. Финал

00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ

ТНТ

05:00 Монсики

05:50 Смешарики

07:00 Новая фабрика звезд

07:30 Однажды в России

09:30 Битва пикников

10:05 Экстрасенсы. Битва сильнейших

15:00 Новая Битва экстрасенсов

19:00 Сокровища императора

22:00 Новая фабрика звезд

00:00 Шоу Воли

01:05 Музыкальная интуиция

04:10 Импровизация

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Легенды и мифы

12:30 Новости

13:00 Крутые меры

20:35 Беглец

23:00 Итоговая программа

23:55 Самые шокирующие гипотезы

СТС

04:50 6 кадров

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш

07:00 Отель У овечек

07:15 Уральские пельмени

08:00 ПроСТО кухня

09:00 Рогов в городе

10:00 Уральские пельмени. Смехbook

10:10 Люди в чёрном

12:05 Люди в чёрном-2

13:55 Люди в черном-3

16:00 Люди в чёрном. Интернэшнл

18:20 Шан-Чи и легенда десяти колец

21:00 Аксель

22:55 Репродукция

01:00 Как женить холостяка

02:30 Выжить после

04:50 6 кадров

Время начала передач - московское.

Фото: ТНТ