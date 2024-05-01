Разговоры о важном 6 мая 2024 года

Вчера, 17:28 Автор: Андрей Моисеев

Очередное занятие из цикла «Разговоры о важном», который пройдет 6 мая, будет посвящен Дню Победы.

Предстоящий в ближайший понедельник урок будет посвящен победе в Великой Отечественной войне и ее героям. В этом году отмечается 80-летие освобождения Севастополя и Крыма от войск нацистской Германии и ее союзников.

Цель урока – рассказ о событиях и героях ВОВ, их мужестве и преданности Отечеству. С методическими материалами можно ознакомиться на официальном сайте программы.

В апреле и мае 1944-го Красная Армия за 35 дней сломила оборонительные порядки немецких войск и освободила Крымский полуостров. 9 мая над Севастополем был поднят советский военно-морской флаг.

Фото: ТАСС