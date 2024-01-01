Стали известны все пары второго раунда Кубка Стэнли

Сегодня, 10:42 Автор: Андрей Моисеев

Определились все четвертьфинальные пары плей-офф НХЛ в 2024 году. В Восточной конференции во следующий раунд вышли четыре лучшие команды по итогам регулярного чемпионата. Чемпион «регулярки» «Рейнджерс» сыграет с «Каролиной», а «Флорида» проведет поединки с «Бостоном».

На Западе «Даллас», выбивший из Кубка Стэнли прошлогоднего обладателя «Вегас», встретится с «Колорадо». Во второй паре будут выступать две канадские команды — «Эдмонтон» и «Ванкувер».

Первый матч между «Рейнджерс» и «Харрикейнз» завершился победой хозяев со счетом 4:3.