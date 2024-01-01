Елена Вяльбе заявила о скором развале США

Сегодня, 11:10 Автор: Андрей Моисеев

Руководитель российской федерации по лыжным гонкам Елена Вяльбе заявила о том, что США в ближайшие годы прекратит свое существование.

Лет двадцать с лишним назад была последний раз в США, и казалось: «Вот это круто и это круто!» А сейчас понимаю, что там полная задница. Реально. Общаюсь же с людьми, кто-то еще в 90-е уехал. Они уже живут на грани общей катастрофы.

Люди боятся детей в школу отпускать. Плюс наркомания, мигранты. С другой стороны, хорошо: лет двадцать еще — и вас уже не будет, — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

В последнее время СМИ публикуют много резких высказываний легендарной в прошлом лыжницы. В начале апреля Вяльбе назвала норвежцев самыми большими русофобами.