«МЮ» пропустил четыре мяча, Эрик тен Хаг доволен своей работой

Сегодня, 09:23 Автор: Андрей Моисеев

В 36-м туре чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» проиграл с разгромным счетом «Кристал Пэлас». Красные пропустили четыре мяча и пропустили вперед в турнирной таблице еще одного лузера нынешнего сезона АПЛ — «Челси».

Главный тренер «манкунианцев» Эрик тен Хаг заявил после матча в интервью Sky Sports, что по-прежнему считает себя подходящим человеком для работы в команде. 54-летний голландский специалист не видит своей вины в поражении, а в качестве оправдания называет отсутствие в составе многих ведущих защитников.

На данный момент «МЮ» занимает восьмое место в таблице и в ближайшее воскресенье будет играть с «Арсеналом».