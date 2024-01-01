Бобровский опозорился в первом матче серии с «Бостоном»

Сегодня, 09:46 Автор: Андрей Моисеев

Многие эксперты считали «Пантер» фаворитами четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ с «Мишками». Однако первый матч на льду «Флориды» принес неожиданный результат — «Бостон» разгромил хозяев со счетом 5:1.

Голкипер Сергей Бобровский отразил 24 броска и пропустил четыре шайбы. Пятая была заброшена в пустые ворота, когда за четыре минуты до конца матча наставник «Пантерз» Пол Морис решил рискнуть и заменил вратаря на шестого полевого игрока.

Владимир Тарасенко провел на льду всего 13 минут и завершил встречу с показателем полезности «-2», у лидера команды Мэттью Ткачука этот показатель еще хуже (минус 3).