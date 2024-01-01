Расписание трансляций матчей 28-го тура РПЛ по ТВ

Сегодня, 10:19 Автор: Андрей Моисеев

Телетрансляции встреч Российской Премьер-лиги ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Бесплатный спортивный телеканал по традиции покажет три матча 28-го тура РПЛ.

В субботу канал покажет два топовых поединка — между «Спартаком» и «Краснодаром», а также между «Зенитом» и ЦСКА. В воскресенье запланирована трансляция из Сочи, где местный клуб будет принимать «Пари НН».

Остальные игры запланированы к показу на «Матч Премьер».

Расписание 28-го тура РПЛ 2023/2024

10 мая, пятница

16:00 Крылья Советов – Ахмат

11 мая, суббота

14:00 Рубин – Ростов

16:30 Спартак – Краснодар

19:00 Зенит – ЦСКА

21:30 Балтика – Динамо

12 мая, воскресенье

14:00 Оренбург – Локомотив М

16:30 Факел – Урал

19:00 Сочи – Пари НН

Время начала - московское.