Расписание трансляций матчей 28-го тура РПЛ по ТВ

Телетрансляции встреч Российской Премьер-лиги ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Бесплатный спортивный телеканал по традиции покажет три матча 28-го тура РПЛ.
В субботу канал покажет два топовых поединка — между «Спартаком» и «Краснодаром», а также между «Зенитом» и ЦСКА. В воскресенье запланирована трансляция из Сочи, где местный клуб будет принимать «Пари НН».
Остальные игры запланированы к показу на «Матч Премьер».
Расписание 28-го тура РПЛ 2023/2024
10 мая, пятница
16:00 Крылья Советов – Ахмат
11 мая, суббота
14:00 Рубин – Ростов
16:30 Спартак – Краснодар
19:00 Зенит – ЦСКА
21:30 Балтика – Динамо
12 мая, воскресенье
14:00 Оренбург – Локомотив М
16:30 Факел – Урал
19:00 Сочи – Пари НН
Время начала - московское.