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Разговоры о важном 13 мая 2024 года

Сегодня, 10:40 Автор: Андрей Моисеев




Очередной урок из цикла «Разговоры о важном», который пройдет 13 мая, получил название «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А.С. Пушкина».

Предстоящее в ближайший понедельник занятие будет посвящено очередной годовщине со дня рождения великого поэта, драматурга и прозаика, а также значению русского языка в мировой культуре.

Цель урока – объяснить значимость и влияние русского языка на мировую культуру на примере произведений русского классика Александра Сергеевича Пушкина. Методические материалы будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.
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