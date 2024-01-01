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Дзюбу на пенсию! Игрок «Рубина» остроумно пошутил после матча с ЦСКА

Сегодня, 11:42 Автор: Андрей Моисеев




Артем Дзюба может смело отправляться на пенсию. В российском футбольном чемпионате появился еще один шутник — на место главного юмориста РПЛ претендует игрок «Рубина» Руслан Безруков.

Во втором тайме матча с ЦСКА футболист забил гол рукой в ворота Игоря Акинфеева, но главный судья встречи Владислав Безбородов отменил взятие ворот.

«Как можно было отменить гол, если у меня фамилия Безруков?» — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Недавно полузащитник заявил, что «Краснодар» может отправить деньги на карту за победу казанцев над «Зенитом».
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