В финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 сыграют «ПСЖ» и «Реал»

Сегодня, 15:35 Автор: Андрей Моисеев

Во вторник и среду состоятся ответные полуфинальные игры Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024.

7 мая «ПСЖ» встретится дома с «Боруссией». Неделю назад подопечные Эдина Терзича обыграли на своем поле парижан с минимальным счетом. В чемпионате Германии футболисты из Дортмунда занимают пятое место и уже обеспечили себе место в основной сетке будущей ЛЧ. «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, так что основная задача для клуба — победа в главном европейском турнире.

8 мая «Реал» сыграет с «Баварией». Первый матч в Мюнхене завершился вничью 2:2. Мадридцы выиграли очередное золото в национальном чемпионате, а немцы в этом сезоне Бундеслиги упустили его.

В финал, по нашему мнению, выйдут «ПСЖ» и «Реал». Лучший сценарий для футбольной мыльной оперы — Килиан Мбаппе помогает своему клубу впервые выиграть Лигу чемпионов и переезжает летом в Мадрид.

Обе встречи начнутся в 22:00 мск и будут показаны на федеральном канале «Матч ТВ».