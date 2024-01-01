В Бразилии арестовали бывшего игрока ЦСКА Жо

Сегодня, 17:16 Автор: Андрей Моисеев

Бразильского футболиста Жо арестовали за неуплату алиментов. Как сообщает BrasilEdition, игрок был задержан в понедельник и провел ночь в полицейском участке.

37-летний Жо год назад объявил о завершении профессиональной карьеры, но в январе 2024-го подписал контракт с клубом «Амазонас», который сейчас выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии по футболу.

Во второй половине 2000-х на протяжении трех сезонов нападающий выступал за ЦСКА и один раз становился с клубом чемпионом России.