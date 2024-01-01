Разговоры о важном: тема на 20 мая 2024 года

Вчера, 08:43 Автор: Андрей Моисеев

Следующий урок из цикла «Разговоры о важном», который состоится 20 мая, будет называться «Будь готов! Ко дню детских общественных организаций».

Предстоящее в ближайший понедельник занятие будет приурочено к празднованию в России 19 мая Дня детских общественных объединений и организаций. Праздник более известен как День пионерии и ведет свое начало с 1922 года.

Цель урока – объяснить значимость таких организаций для создания коллективизма, воспитания дружбы и товарищества. Методические материалы будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.