Расписание трансляций матчей 29-го тура РПЛ на ТВ

Телетрансляции встреч Российской Премьер-лиги ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Бесплатный спортивный телеканал по традиции будет транслировать три матча 29-го тура РПЛ.
В субботу канал покажет два поединка — между «Локомотивом» и «Факелом», а также между «Сочи» и «Краснодаром». В воскресенье запланирована трансляция из Грозного, где местный клуб будет принимать «Зенит».
Остальные игры запланированы к показу на «Матч Премьер».
Расписание 29-го тура РПЛ 2023/2024
18 мая, суббота
14:00 Динамо – Крылья Советов
16:30 Локомотив – Факел
19:00 Сочи – Краснодар
19 мая, воскресенье
12:00 Урал – Оренбург
14:15 Спартак – Рубин
16:30 Ростов – Балтика
19:00 Ахмат – Зенит
20 мая, понедельник
20:00 Пари НН – ЦСКА
Время начала — московское.