HR Новости

Расписание трансляций матчей 29-го тура РПЛ по ТВ

Вчера, 07:18 Автор: Андрей Моисеев




Телетрансляции встреч Российской Премьер-лиги ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Бесплатный спортивный телеканал по традиции будет транслировать три матча 29-го тура РПЛ.

В субботу канал покажет два поединка — между «Локомотивом» и «Факелом», а также между «Сочи» и «Краснодаром». В воскресенье запланирована трансляция из Грозного, где местный клуб будет принимать «Зенит».

Остальные игры запланированы к показу на «Матч Премьер».

Расписание 29-го тура РПЛ 2023/2024

18 мая, суббота

14:00 Динамо – Крылья Советов
16:30 Локомотив – Факел
19:00 Сочи – Краснодар

19 мая, воскресенье

12:00 Урал – Оренбург
14:15 Спартак – Рубин
16:30 Ростов – Балтика
19:00 Ахмат – Зенит

20 мая, понедельник

20:00 Пари НН – ЦСКА

Время начала — московское.
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    Источник: HR Новости







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