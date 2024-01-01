HR Новости

Австрийцы забили шесть шайб Канаде на чемпионате мира

Вчера, 11:44 Автор: Андрей Моисеев




На мировом первенстве по хоккею, которое проходит в эти дни в Чехии, сборная Канады одержала победу со счетом 7:6 над Австрией.

Канадцы после второго периода вели 6:1, но в конце заключительной двадцатиминутки расслабились, пропустили пять шайб и позволили сопернику перевести игру в овертайм. В дополнительное время победную шайбу забил Джон Таварес.

Как сообщает пресс-служба ИИХФ, камбэк австрийцев — крупнейший в истории чемпионатов мира.

Сборная Канады набрала 8 очков в трех встречах и возглавляет группу А. Австрийцы с одним баллом занимают предпоследнее место.
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    Источник: HR Новости







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