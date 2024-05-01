Новая Каледония на карте: Франция ввела войска и заблокировала TikTok

Сегодня, 07:48 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту мира, то Новая Каледония расположена в 1500 километрах к востоку от Австралии. И в 20 тысячах километров от Франции.

Территория была открыта Джеймсом Куком в 1774 году и объявлена владением Франции в середине 19-го века. На одноименном острове и прилегающих мелких островах проживают 245 тысяч человек.

Как сообщает телеканал BFMTV, Франция 15 мая приняла решение ввести войска в регион. Беспорядки в Новой Каледонии начались из-за того, что власти Парижа решили предоставить избирательные права людям, которые прожили на территории более десяти лет. Против выступили сторонники независимости островов.