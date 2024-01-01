Расписание матчей ЧМ-2024 по хоккею на сегодня и турнирная таблица

Сегодня, 08:24 Автор: Андрей Моисеев

В четверг 16 мая на чемпионате мира по хоккею в Чехии состоятся четыре матча.

В 17:20 мск на лед выйдут сборные Казахстана и Швеции. Поединок из Остравы будет транслироваться в прямом эфире на федеральном канале «Матч ТВ». В Праге в это же время Финляндия встретится с Австрией.

В 21:20 начнется матч между США и Францией. В столице канадские хоккеисты будут играть с Норвегией. Встреча с участием сборной Канады также будет показана на «Матч ТВ».

Турнирную таблицу в группе А возглавляет Швейцария, набравшая в четырех играх 11 очков. Далее расположились Чехия (9 очков, 4 игры), Канада (8, 3), Финляндия (7, 3), Норвегия (3, 4), Дания (3, 4), Австрия (1, 3) и Великобритания (0, 3).

В группе В лидируют Швеция (9, 3), Словакия (8, 4) и Латвия (7, 4). Далее идут Германия (6, 4), США (4, 3), Франция (4, 3), Казахстан (3, 3) и Польша (1, 4).

Год назад в финале ЧМ сборная Канады обыграла Германию со счетом 5:2.