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Арсен Венгер мог возглавить «Спартак» после Карреры

Сегодня, 11:24 Автор: Андрей Моисеев




Известный футбольный тренер Арсен Венгер мог возглавить московский «Спартак» в 2018 году. Об этом заявил бывший вице-президент команды Наиль Измайлов, сейчас занимающий пост главы ФНЛ.

После отставки в октябре Массимо Карреры красно-белых стал тренировать Олег Кононов, но среди кандидатов были и другие известные специалисты.

«Среди кандидатов был экс-тренер «Монако» Жардим, а ещё Арсен Венгер», — приводит слова Измайлова «Чемпионат».

Французский специалист возглавлял лондонский «Арсенал» на протяжении 22 лет и в конце сезона 2017/2018 покинул свой пост.
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    Источник: Чемпионат







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