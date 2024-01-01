Арсен Венгер мог возглавить «Спартак» после Карреры

Известный футбольный тренер Арсен Венгер мог возглавить московский «Спартак» в 2018 году. Об этом заявил бывший вице-президент команды Наиль Измайлов, сейчас занимающий пост главы ФНЛ.
После отставки в октябре Массимо Карреры красно-белых стал тренировать Олег Кононов, но среди кандидатов были и другие известные специалисты.
«Среди кандидатов был экс-тренер «Монако» Жардим, а ещё Арсен Венгер», — приводит слова Измайлова «Чемпионат».
Французский специалист возглавлял лондонский «Арсенал» на протяжении 22 лет и в конце сезона 2017/2018 покинул свой пост.