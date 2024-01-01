Финны обвинили сборную России в подкупе судей в финальном матче ЧМ-2014

Вчера, 10:33 Автор: Андрей Моисеев

Многим представителям Финляндии не дают покоя успехи сборной России по хоккею на международной арене.

Российская сборная уже два года не участвует в чемпионатах мира, но финны до сих пор не могут успокоиться и ставят под сомнение победы нашей команды. Известный в прошлом журналист этой страны Пекка Ялонен в своих соцсетях утверждает, что судьи финального матча ЧМ-2014 были подкуплены.

«Тот поединок помню хорошо. Это была не совсем честная игра. В то время у России была большая обида за провал на Олимпиаде в Сочи. Президент ИИХФ Фазель обнимался с Путиным и Лукашенко, когда Россия забивала голы в финале ЧМ-2014», — написал Ялонен.

Далее финский пенсионер утверждает, что для него очевиден факт подкупа судей того матча.

В финале чемпионата мира по хоккею 2014 года в Белоруссии сборная России обыграла Финляндию со счетом 5:2.