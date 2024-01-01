Панарин сыграет против Бобровского в полуфинале Кубка Стэнли

Вчера, 11:20 Автор: Андрей Моисеев

В плей-офф Национальной хоккейной лиги определилась одна пара полуфинала Кубка Стэнли. «Нью-Йорк Рейнджерс» поборется за выход в финал с «Флоридой».

«Рейнджерс» во втором круге одержал победу над «Каролиной», а «Пантеры» оказались сильнее «Бостона».

В составе нью-йоркского клуба играют два российских хоккеиста — вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. Цвета «Флориды» защищают голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко.

Первый матч состоится в ночь на 23 мая в 03:00 по московскому времени «Мэдисон Сквер Гарден».