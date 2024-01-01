«Динамо» может выиграть золото РПЛ в ближайшем туре

Вчера, 11:51 Автор: Андрей Моисеев

В чемпионате России по футболу сложилась ситуация, при которой московское «Динамо» может стать чемпионом за тур до финиша первенства.

Подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу и опережают питерцев на два очка. Претендующий на первое золото в своей истории «Краснодар» отстает от москвичей на три балла.

Бело-голубые станут первыми в эти выходные, если выиграют в субботу дома у «Крыльев Советов», притом что «Зенит» и южане свои встречи не выиграют. Питерцы в предпоследнем туре отправляются в гости к «Ахмату», а «Краснодар» сыграет в гостях с «Сочи».