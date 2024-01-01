«Динамо» выиграло у «Крыльев Советов» и на пять очков оторвалось от «Зенита»

Вчера, 16:14 Автор: Андрей Моисеев

Московское «Динамо» еще на один шаг приблизилось к первому за 48 лет чемпионскому титулу.

Подопечные Марцела Лички на своем поле обыграли «Крылья Советов» со счетом 4:1. Дублем отметился парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна, по одному голу записали на свой счет бразилец Бителло и камерунец Муми Нгамалё. В составе гостей отличился в конце первого тайма Юрий Горшков.

Бело-голубые на пять очков оторвались от «Зенита», но те имеют игру в запасе. В последнем туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром».

В последний раз динамовцы выигрывали золотые медали в 1976 году.