Латвия и Дания пропустили 15 шайб на двоих на ЧМ

Вчера, 16:41 Автор: Андрей Моисеев

На чемпионате мира в Чехии состоялись два из шести намеченных на 18 мая матча.

Сборная Швеции со счетом 7:2 переиграла латвийцев. В составе Латвии одну шайбу записал на свой счет Каспарс Даугавиньш. Капитан команды отличился не только на льду, но и за пределами площадки. В интервью Pravda.sk хоккеист заявил, что никогда бы больше не поехал играть в КХЛ, а также назвал себя большим патриотом и гордым латышом. Заметим, что гордому Даугавиньшу сегодня исполнилось 36 лет и ни в один клуб КХЛ его и так не возьмут.

Швейцарцы разгромили датчан 8:0. Сборная Дании лидирует на чемпионате мира по пропущенным голам, подопечные Микаэля Кринц-Гата пропустили 26 шайб в шести встречах.