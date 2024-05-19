Криштиану Роналду — об «Арсенале»: «Они не выиграют чемпионат»

19.05.2024 Автор: Андрей Моисеев

Известный в прошлом футболист Криштиану Роналду, завершающий карьеру в Саудовской Аравии, посетил боксерский поединок между Фьюри и Усиком и высказался о шансах «Арсенала» выиграть первое за 20 лет золото АПЛ.

«Они не выиграют чемпионат», — заявил португалец в беседе с промоутером Фрэнком Уорреном, который является болельщиком лондонского клуба.

В воскресенье 19 мая в английской Премьер-лиге состоится заключительный тур. На золотые медали претендуют «Манчестер Сити» и «Арсенал». «Канониры» отстают в турнирной таблице от подопечных Хосепа Гвардиолы на два очка.