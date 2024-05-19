HR Новости

Кейн — лучший бомбардир Бундеслиги сезона-2023/24

19.05.2024 Автор: Андрей Моисеев




В субботу 18 мая в Бундеслиге состоялся заключительный тур. Золотые медали выиграл «Байер», но лучший бомбардир команды Виктор Бонифасе занял только девятое место в списке самых результативных игроков чемпионата.

Гонку бомбардиров возглавил нападающий Гарри Кейн, забивший 36 мячей в 32 играх. Англичанин перешел в «Баварию» прошлым летом и заключил контракт до лета 2027 года.

На втором месте в списке форвард «Штутгарта» Серу Гирасси (28), третью строчку занимает Луа Опенда из «РБ Лейпциг» (24).

Год назад по 16 мячей в чемпионате забили Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг») и Никлас Фюллькруг («Вердер»).
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    Источник: HR Новости







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