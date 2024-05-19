Форвард «Зенита» Матео Кассьерра забил пять мячей «Ахмату»

19.05.2024 Автор: Андрей Моисеев

В заключительном воскресном матче в рамках 29-го тура РПЛ «Зенит» на выезде разгромил«Ахмат». Гости одержали победу со счетом 5:1.

Все пять голов в составе сине-бело-голубых на счету 27-летнего колумбийского нападающего Матео Кассьерры. До этой игры лучший бомбардир в составе питерцев забил всего два мяча в весенней части чемпионата. Теперь на счету колумбийца 21 гол и он на шесть мячей опережает в бомбардирской гонке Константина Тюкавина из «Динамо».

В 30-м туре «Зенит», сохраняющий шансы на чемпионский титул, будет принимать «Ростов».