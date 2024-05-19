«Ман Сити» выиграл чемпионат Англии четыре раза подряд

19.05.2024 Автор: Андрей Моисеев

В Англии состоялся заключительный 38-й тур местного футбольного чемпионата. Судьба золотых медалей решилась только в последний день чемпионата.

Два претендента на чемпионский титул играли свои матчи дома. «Манчестер Сити» встречался дома с «Вест Хэмом», а «Арсенал» принимал на своем поле «Эвертон».

Обе команды одержали победы, но золото в итоге досталось футболистам из Манчестера, которые опережали «канониров» на два очка.

«Ман Сити» стал первой командой, выигравшей английское первенство четыре раза подряд.