HR Новости

«Ман Сити» выиграл чемпионат Англии четыре раза подряд

19.05.2024 Автор: Андрей Моисеев




В Англии состоялся заключительный 38-й тур местного футбольного чемпионата. Судьба золотых медалей решилась только в последний день чемпионата.

Два претендента на чемпионский титул играли свои матчи дома. «Манчестер Сити» встречался дома с «Вест Хэмом», а «Арсенал» принимал на своем поле «Эвертон».

Обе команды одержали победы, но золото в итоге досталось футболистам из Манчестера, которые опережали «канониров» на два очка.

«Ман Сити» стал первой командой, выигравшей английское первенство четыре раза подряд.
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    Источник: HR Новости







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