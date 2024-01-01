Программа передач Матч ТВ, телепрограмма на 20 мая 2024 года

Вчера, 05:50 Автор: Андрей Моисеев

Телепрограмма Матч ТВ на 20 мая 2024 года. В программе передач запланированы следующие спортивные передачи.

05:00 Бокс. Кубок Победы

06:00 Лучшие из лучших

06:30 Всё о главном

07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 03:25 - Новости

07:05, 19:35, 23:35 - Все на Матч!

10:05 Лица страны. Диана и Сергей Рябовы

10:25 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Канада

12:35 Специальный репортаж

13:00 Есть тема!

14:25 Футбол. РПЛ. Обзор тура

15:35 География спорта. Челябинск

16:05 Громко

17:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Франция. Прямой эфир

20:10 Футбол. РПЛ. Обзор тура

21:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Дания. Прямой эфир

00:25 Дзюдо. Чемпионат мира

01:25 Регби. Чемпионат России. ВВА-Подмосковье - Динамо

03:30 Футбол. Чемпионат Германии. Хоффенхайм - Бавария

В телепрограмме возможны изменения. Время начала — московское.