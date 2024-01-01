Программа передач Матч ТВ, телепрограмма на 20 мая 2024 года

Телепрограмма Матч ТВ на 20 мая 2024 года. В программе передач запланированы следующие спортивные передачи.
05:00 Бокс. Кубок Победы
06:00 Лучшие из лучших
06:30 Всё о главном
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 03:25 - Новости
07:05, 19:35, 23:35 - Все на Матч!
10:05 Лица страны. Диана и Сергей Рябовы
10:25 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Канада
12:35 Специальный репортаж
13:00 Есть тема!
14:25 Футбол. РПЛ. Обзор тура
15:35 География спорта. Челябинск
16:05 Громко
17:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Франция. Прямой эфир
20:10 Футбол. РПЛ. Обзор тура
21:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Дания. Прямой эфир
00:25 Дзюдо. Чемпионат мира
01:25 Регби. Чемпионат России. ВВА-Подмосковье - Динамо
03:30 Футбол. Чемпионат Германии. Хоффенхайм - Бавария
В телепрограмме возможны изменения. Время начала — московское.