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Место падения вертолета президента Ирана на карте

Вчера, 06:49 Автор: Андрей Моисеев




Место падения вертолета президента Ирана

В воскресенье 19 мая вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку в районе города Верзеган в провинции Восточный Азербайджан. Эбрахим Раиси возвращался из Азербайджана, где провел встречу с Ильхамом Алиевым.

Если смотреть на карту Ирана, то место аварии находится на северо-западе страны. Город Верзеган расположен в 57 километрах от столицы провинции Тебриза и в 500 километрах от Тегерана.

Как передает ТАСС, утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель президента при крушении вертолета.

Фото: Google Карты
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    Источник: HR Новости







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