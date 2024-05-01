Место падения вертолета президента Ирана на карте

Вчера, 06:49 Автор: Андрей Моисеев

В воскресенье 19 мая вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку в районе города Верзеган в провинции Восточный Азербайджан. Эбрахим Раиси возвращался из Азербайджана, где провел встречу с Ильхамом Алиевым.

Если смотреть на карту Ирана, то место аварии находится на северо-западе страны. Город Верзеган расположен в 57 километрах от столицы провинции Тебриза и в 500 километрах от Тегерана.

Как передает ТАСС, утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель президента при крушении вертолета.

Фото: Google Карты