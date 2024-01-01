Экс-полузащитник «Зенита» Зырянов не пьет уже девять лет

Вчера, 09:27 Автор: Андрей Моисеев

Известный в прошлом полузащитник «Зенита» Константин Зырянов признался, что почти десять лет не употребляет спиртные напитки.

«Даже в малых количествах не употребляю алкоголь уже девять лет», – приводит слова Зырянова «Чемпионат».

В начале 2000-х в семье футболиста случилась трагедия. Первая жена Ольга в состоянии алкогольного опьянения выбросилась из окна 8-го этажа с 4-летней дочерью на руках.

В последние годы Зырянов тренировал новороссийский «Черноморец», вывел команду в Первую лигу, но особых успехов с ней там не достиг.