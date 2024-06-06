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«ПСЖ» интересуется форвардом «Манчестер Сити» Альваресом

6.06.2024 Автор: Андрей Моисеев




Парижский клуб заинтересован в приобретении нападающего «Ман Сити» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает инсайдер Фабриицо Романо на своей странице в соцсетях.

«ПСЖ» отправил запрос в английский клуб по поводу трансфера аргентинца. «Манчестер Сити» не хочет терять права на футболиста, более приоритетным рассматривает вариант с его арендой, но готов продать за 80 миллионов евро.

На 24-летнего Альвареса кроме парижан также претендуют «Бавария» и мадридский «Атлетико».

Аргентинец переехал в АПЛ в 2022 году из «Ривер Плейт» и заключил контракт с командой до лета 2028 года.
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