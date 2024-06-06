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Игнашевич отказался возглавить «Родину» из Первой лиги

6.06.2024 Автор: Андрей Моисеев




Сергей Игнашевич ответил отказом клубу Первой лиги ФК «Родина» на предложение тренировать команду в следующем сезоне, информирует Metaratings.

Молодой специалист рассчитывает продолжить работу в РПЛ или, на крайний случай, перебраться в один из зарубежных клубов. Решение Игнашевича не вызвало удивление — он мог работать во втором по значимости российском футбольном дивизионе и с «Балтикой», которую тренировал в минувшем сезоне.

Калининградцы под руководством 44-летнего наставника заняли второе место в Первой лиге в сезоне 2022/23, а в минувшем чемпионате дошли до финала Кубка России, где уступили в решающем матче «Зениту». «Родина» финишировала пятой в сезоне 2023/24.
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