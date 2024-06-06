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Стала известна зарплата Моуринью в «Фенербахче»

6.06.2024 Автор: Андрей Моисеев




Португальское издание Record назвало зарплату, которую будет получать Жозе Моуринью в «Фенербахче». Турецкий клуб будет платить специалисту 10,5 миллиона евро в год.

Контракт Моуринью с клубом из Стамбула будет действовать до конца сезона 2025/26. Прежним местом «Особенного» была итальянская «Рома», с которой он два года назад выиграл Лигу конференций и был уволен в середине января этого года.

«Фенербахче» в минувшем сезоне набрал 99 очков и занял второе место, упустив чемпионский титул в последних турах «Галатасараю».
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