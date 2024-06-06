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Радулов подписал контракт с «Локомотивом» на 70 млн рублей

6.06.2024 Автор: Андрей Моисеев




Александр Радулов продолжит карьеру в «Локомотиве». Как сообщает официальный сайт ярославского хоккейного клуба, с хоккеистом подписан однолетний контракт.

По сведениям «Чемпионата», зарплата игрока составит 70 млн рублей в год. В прошлом сезоне нападающий получал в «Ак Барсе» на 20 млн больше.

В минувшем сезоне в составе казанского клуба 37-летний Радулов провел 62 матча, став вторым снайпером (16 шайб) и третьим бомбардиром (40 очков).

Всего в Континентальной хоккейной лиге в форме «Салавата Юлаева», ЦСКА и «Ак Барса» форвард провел 631 матч и набрал 701 очко.
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