HR Новости

Разговоры о важном 2 сентября 2024 года

6.06.2024 Автор: Андрей Моисеев




Первый в новом учебном году урок из цикла «Разговоры о важном», который состоится 2 сентября, будет посвящен Дню знаний.

Предстоящее в первый понедельник сентября занятие будет приурочено к началу нового учебного года. Праздник введен Указом Президиума Верховного Совета СССР и отмечается с 1984 года.

Цель урока — формирование у обучающихся представления о применении знаний в процессе развития и самореализации. Методические материалы будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Расписание трансляций матчей 29-го тура РПЛ на ТВ
  • «Металлург» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина
  • «Металлург» сыграет с «Автомобилистом» в седьмом матче
  • Расписание полуфинальных матчей Пути РПЛ Кубка России
  • Медведев раскритиковал КХЛ и вступился за «Барыс»
  • Как Дасаев опередил Шилтона и попал в компанию к Марадоне и Платини
  • Турецкий сериал «Клюквенный щербет» (2 сезон): сколько серий, где смотреть ...
    •













    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Программа передач Матч ТВ, телепрограмма на 8 июня 2024 года
    Стадионы Евро-2024: «Альянц-Арена» в Мюнхене
    Где смотреть трансляцию матча Россия — Белоруссия
    Расписание матчей Евро-2024 на каналах ТВ
    Разговоры о важном 2 сентября 2024 года
    Радулов подписал контракт с «Локомотивом» на 70 млн рублей
    Андреева сыграет в полуфинале «Ролан Гаррос» с Паолини
    Стала известна зарплата Моуринью в «Фенербахче»
    Игнашевич отказался возглавить «Родину» из Первой лиги
    «ПСЖ» интересуется форвардом «Манчестер Сити» Альваресом


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru