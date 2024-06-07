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Расписание матчей Евро-2024 на каналах ТВ

7.06.2024 Автор: Андрей Моисеев




Евро-2024 по футболу

Очередной розыгрыш чемпионата Европы по футболу состоится в 10-ти немецких городах с 14 июня по 14 июля 2024 года. На групповом этапе сыграют 24 команды.

Шесть встреч Евро-2024, в том числе финальный поединок, пройдут в столице Германии. В Мюнхене также состоятся шесть игр, включая матч-открытие.

В расписании группового этапа не запланировано выходных дней, все 36 матчей первого этапа пройдут за 13 дней.

Прямые трансляции матчей будет вести федеральный телеканал «Матч ТВ».

Расписание Евро-2024 на ТВ

14 июня, пятница

22:00 Германия – Шотландия (Матч ТВ)

15 июня, суббота

16:00 Венгрия – Швейцария
19:00 Испания – Хорватия (Матч ТВ)
22:00 Италия – Албания (Матч ТВ)

16 июня, воскресенье

16:00 Польша – Нидерланды
19:00 Словения – Дания (Матч ТВ)
22:00 Сербия – Англия (Матч ТВ)

Заглавное фото: сайт УЕФА
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    Источник: HR Новости







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