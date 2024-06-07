Расписание матчей Евро-2024 на каналах ТВ

Очередной розыгрыш чемпионата Европы по футболу состоится в 10-ти немецких городах с 14 июня по 14 июля 2024 года. На групповом этапе сыграют 24 команды.
Шесть встреч Евро-2024, в том числе финальный поединок, пройдут в столице Германии. В Мюнхене также состоятся шесть игр, включая матч-открытие.
В расписании группового этапа не запланировано выходных дней, все 36 матчей первого этапа пройдут за 13 дней.
Прямые трансляции матчей будет вести федеральный телеканал «Матч ТВ».
Расписание Евро-2024 на ТВ
14 июня, пятница
22:00 Германия – Шотландия (Матч ТВ)
15 июня, суббота
16:00 Венгрия – Швейцария
19:00 Испания – Хорватия (Матч ТВ)
22:00 Италия – Албания (Матч ТВ)
16 июня, воскресенье
16:00 Польша – Нидерланды
19:00 Словения – Дания (Матч ТВ)
22:00 Сербия – Англия (Матч ТВ)
Заглавное фото: сайт УЕФА