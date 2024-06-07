Где смотреть трансляцию матча Россия — Белоруссия

7.06.2024 Автор: Андрей Моисеев

Сборная России по футболу 7 июня 2024 года проведет товарищеский поединок с командой Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию поединка будет вести федеральный телеканал «Матч ТВ». Прямое включение из столицы Белоруссии намечено за полчаса до стартового свистка.

В последний раз сборные встречались между собой 7 июня 2015 года. Поединок в Химках завершился победой российской команды со счетом 4:2.

Сегодняшних соперников россиян тренирует 48-летний испанский специалист Карлос Алос. Самый дорогой футболист по версии Transfermarkt — Макс Эбон из «Астаны».