HR Новости

Стадионы Евро-2024: «Альянц-Арена» в Мюнхене

7.06.2024 Автор: Андрей Моисеев




Стартовый поединок очередного европейского первенства пройдет 14 июня в Мюнхене на «Альянц-Арене». Немецкие футболисты встретятся в этот день с Шотландией.

Стадион построили к чемпионату мира-2006 и именно здесь выступает легендарная «Бавария». Англичанин Гарри Кейн забил на нем в прошлом сезоне 22 мяча, но команда впервые за много лет не стала чемпионом.

На арене состоятся четыре игры группового этапа (Румыния – Украина 17 июня, Словения – Сербия 20 июня, Дания – Сербия 25 июня), встреча 1/8 финала (2 июля) и полуфинал (9 июля).
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    Источник: HR Новости







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