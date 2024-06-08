Программа передач Матч ТВ, телепрограмма на 8 июня 2024 года

8.06.2024 Автор: Андрей Моисеев

Телепрограмма Матч ТВ на 8 июня 2024 года. В программе передач запланированы следующие спортивные передачи.

03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Художественная гимнастика. Международный турнир Evgeniya Cup. Прямой эфир

11:20 Вы это видели

12:00 Художественная гимнастика. Международный турнир Evgeniya Cup. Прямой эфир

14:40 Эксклюзивное интервью Станислава Черчесова

15:25 Новости

15:30 Все на Матч!

16:45 Футбол. Winline Суперкубок России. Женщины. ЦСКА - Зенит. Прямой эфир

19:30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. Финал. Прямой эфир

23:15 Бокс. Bare Knuckle FC. П. Венис - С. Табаков. Прямой эфир

00:50 Все на Матч!

02:00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Нижегородское кольцо

02:30 География спорта. Ярославль

03:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Каннонир - Н. Имавов. Прямой эфир

В телепрограмме возможны изменения. Время начала — московское.