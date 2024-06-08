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Программа передач Матч ТВ, телепрограмма на 8 июня 2024 года

8.06.2024 Автор: Андрей Моисеев




Телепрограмма Матч ТВ на 8 июня 2024 года. В программе передач запланированы следующие спортивные передачи.

03:00 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Художественная гимнастика. Международный турнир Evgeniya Cup. Прямой эфир
11:20 Вы это видели
12:00 Художественная гимнастика. Международный турнир Evgeniya Cup. Прямой эфир
14:40 Эксклюзивное интервью Станислава Черчесова
15:25 Новости
15:30 Все на Матч!
16:45 Футбол. Winline Суперкубок России. Женщины. ЦСКА - Зенит. Прямой эфир
19:30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. Финал. Прямой эфир
23:15 Бокс. Bare Knuckle FC. П. Венис - С. Табаков. Прямой эфир
00:50 Все на Матч!
02:00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Нижегородское кольцо
02:30 География спорта. Ярославль
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Каннонир - Н. Имавов. Прямой эфир

В телепрограмме возможны изменения. Время начала — московское.
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