На Евро-2024 фанаты плачут: 8 неудачников отправятся домой. Решение уже принято

Вчера, 07:16 Автор: Андрей Моисеев





Очередной розыгрыш чемпионата Европы по футболу стартовал в 10-ти немецких городах 14 июня и завершится 14 июля 2024 года. На групповом этапе играют 24 команды.



В расписании группового этапа не запланировано выходных дней, все 36 матчей первого этапа пройдут за 13 дней.



Прямые трансляции матчей Евро-2024 ведет федеральный телеканал «Матч ТВ».



24 июня, понедельник



22:00 Хорватия – Италия (Матч ТВ)

22:00 Албания – Испания



Сегодня в группе B состоятся матчи третьего круга группового этапа Евро-2024. Испания обеспечила себе участие в плей-офф, три другие команды поборются за выход в 1/8 финала или отправятся вслед за польшей и Шотландией домой. Всего таких команд после первого этапа будет восемь.



Положение команд в группе B: Испания - 6 очков, Италия - 3, Албания - 1, Хорватия - 1.



25 июня, вторник



19:00 Нидерланды – Австрия

19:00 Франция – Польша (Матч ТВ)

22:00 Англия – Словения (Матч ТВ)

22:00 Дания – Сербия



26 июня, среда



19:00 Словакия – Румыния (Матч ТВ)

19:00 Украина – Бельгия

22:00 Чехия – Турция

22:00 Грузия – Португалия (Матч ТВ)



Заглавное фото: сайт УЕФА