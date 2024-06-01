На Евро-2024 фанаты плачут: 8 неудачников отправятся домой. Решение уже принято

Очередной розыгрыш чемпионата Европы по футболу стартовал в 10-ти немецких городах 14 июня и завершится 14 июля 2024 года. На групповом этапе играют 24 команды.
В расписании группового этапа не запланировано выходных дней, все 36 матчей первого этапа пройдут за 13 дней.
Прямые трансляции матчей Евро-2024 ведет федеральный телеканал «Матч ТВ».
24 июня, понедельник
22:00 Хорватия – Италия (Матч ТВ)
22:00 Албания – Испания
Сегодня в группе B состоятся матчи третьего круга группового этапа Евро-2024. Испания обеспечила себе участие в плей-офф, три другие команды поборются за выход в 1/8 финала или отправятся вслед за польшей и Шотландией домой. Всего таких команд после первого этапа будет восемь.
Положение команд в группе B: Испания - 6 очков, Италия - 3, Албания - 1, Хорватия - 1.
25 июня, вторник
19:00 Нидерланды – Австрия
19:00 Франция – Польша (Матч ТВ)
22:00 Англия – Словения (Матч ТВ)
22:00 Дания – Сербия
26 июня, среда
19:00 Словакия – Румыния (Матч ТВ)
19:00 Украина – Бельгия
22:00 Чехия – Турция
22:00 Грузия – Португалия (Матч ТВ)
Заглавное фото: сайт УЕФА