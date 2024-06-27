Определились все участники 1/8 финала Евро-2024

27.06.2024 Автор: Андрей Моисеев





Очередной розыгрыш чемпионата Европы по футболу стартовал в десяти немецких городах 14 июня и завершится 14 июля 2024 года. В плей-офф вышли 16 лучших команд по итогам группового этапа.



Прямые трансляции с Евро-2024 ведет федеральный телеканал «Матч ТВ».



Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024:



29 июня, суббота



19:00 Швейцария – Италия

Две встречи между командами в отборе к ЧМ-2022 завершились вничью.

22:00 Германия – Дания

Товарищеская игра между командами летом 2021-го победителя не выявила.



30 июня, воскресенье



19:00 Англия – Словакия

Англичане взяли две игры у словаков в отборочном турнире к ЧМ-2018.

22:00 Испания – Грузия

В отборе к Евро-2024 испанцы дважды переиграли грузин с общим счетом 10-2.



1 июля, понедельник



19:00 Франция – Бельгия

В полуфинале Лиги наций в 2021-м Франция забила три мяча и пропустила два.

22:00 Португалия – Словения

В марте этого года словенцы в товарищеском матче выиграли у португальцев с Криштиану Роналду в составе.



2 июля, вторник



19:00 Румыния – Нидерланды

Последняя игра между командами в 2017-м завершилась крупным поражением румынских футболистов.

22:00 Австрия – Турция

Весной нынешнего года австрийцы разгромили турок со счетом 6:1.



Заглавное фото: сайт УЕФА