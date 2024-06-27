Определились все участники 1/8 финала Евро-2024

Очередной розыгрыш чемпионата Европы по футболу стартовал в десяти немецких городах 14 июня и завершится 14 июля 2024 года. В плей-офф вышли 16 лучших команд по итогам группового этапа.
Прямые трансляции с Евро-2024 ведет федеральный телеканал «Матч ТВ».
Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024:
29 июня, суббота
19:00 Швейцария – Италия
Две встречи между командами в отборе к ЧМ-2022 завершились вничью.
22:00 Германия – Дания
Товарищеская игра между командами летом 2021-го победителя не выявила.
30 июня, воскресенье
19:00 Англия – Словакия
Англичане взяли две игры у словаков в отборочном турнире к ЧМ-2018.
22:00 Испания – Грузия
В отборе к Евро-2024 испанцы дважды переиграли грузин с общим счетом 10-2.
1 июля, понедельник
19:00 Франция – Бельгия
В полуфинале Лиги наций в 2021-м Франция забила три мяча и пропустила два.
22:00 Португалия – Словения
В марте этого года словенцы в товарищеском матче выиграли у португальцев с Криштиану Роналду в составе.
2 июля, вторник
19:00 Румыния – Нидерланды
Последняя игра между командами в 2017-м завершилась крупным поражением румынских футболистов.
22:00 Австрия – Турция
Весной нынешнего года австрийцы разгромили турок со счетом 6:1.
Заглавное фото: сайт УЕФА