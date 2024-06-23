HR Новости

УЕФА рассекретил дату начала плей-офф Евро-2024. Фанатов ждут сюрпризы

23.06.2024 Автор: Андрей Моисеев




Европейский футбольный союз назвал дату начала плей-офф чемпионата Европы по футболу, который проходит в эти дни в городах Германии.

Первые матчи навылет стартуют в субботу 29 июня. В 19:00 мск встретятся вторые команды групп А и В, а в 22:00 лидер группы А сыграет со второй сборной группы С.

На утро 23 июня известны только две сборные, у которых уже точно известна дата проведения игр 1/8 финала. Испанцы проведут свой поединок 30 июня в 22:00, а португальцы выйдут на поле 1 июля в это же время.

После групповых этапов любителей футбола ожидают сюрпризы. В ближайшие дни могут отправиться домой сборные Бельгии, Дании, Италии и Хорватии.
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    Источник: HR Новости







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