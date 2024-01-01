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Стал известен срок нового контракта Карпина со сборной России

Вчера, 23:11 Автор: Андрей Моисеев




Известный футбольный тренер Валерий Карпин еще на два года продлил контракт со сборной России, сообщает «СЭ» со ссылкой на неназванные источники в Российском футбольном союзе.

55-летний наставник по-прежнему будет совмещать работу в национальной команде с работой в клубе Премьер-лиги «Ростов».

За три года под руководством Карпина сборная одержала 11 побед при шести ничьих и одном поражении. В 2024 году команда одержала две победы с одинаковым счетом 4:0 над Сербией и Белоруссией.

Клуб из Ростова-на-Дону в минувшем чемпионате занял седьмое место, а годом ранее финишировал четвертым.
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