HR Новости

У Бобровского «украли» звание MVP плей-офф и отдали Макдэвиду

Сегодня, 09:24 Автор: Андрей Моисеев




В ночь на 25 июня в США состоялся седьмой решающий матч финала Кубка Стэнли. «Флорида» переиграла «Эдмонтон» со счетом 2:1 и впервые в своей истории завоевала почетный трофей.

Лучшим игроком встречи стал голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский, для которого эта победа стала первой за все время выступления за океаном. Также обладателями КС стали защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. Последний, напомним, ранее поднимал заветный кубок над головой в 2019 году в составе «Сент-Луиса».

Самым ценным хоккеистом плей-офф журналисты признали Коннора Макдэвида. Канадец ничего не выиграл, но все равно получил «Конн Смайт Трофи». Последний раз такая несправедливость произошла 21 год назад.

Макдэвид стал лучшим бомбардиром плей-офф (42 очка), на 10 баллов опередив ближайшего преследователя — защитника «Ойлерз»Эвана Бушара.
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    Источник: HR Новости







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