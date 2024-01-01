«Спартак» подписал бразильского ветерана «Бетиса»

Сегодня, 11:43 Автор: Андрей Моисеев

Московский «Спартак» подписал контракт с нападающим «Бетиса» Виллианом Жозе. Официальной информации от московской команды пока не поступало, но о факте переезда в Россию сообщил журналист ESPN Виктор Моралес.

Жозе в прошлом ноябре исполнилось 32 года. Уроженец небольшого бразильского игрока на северо-востоке страны выступает в Испании с 2014 года. Виллиан перешел тогда в мадридский «Реал», но в основной команде не закрепился. С 2016 по 2022 годы форвард выступал за «Реал Сосьедад», в составе которого провел 150 матчей и забил 56 мячей.

В минувшем сезоне Жозе сыграл за «Бетис» 43 игры, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.