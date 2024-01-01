HR Новости

Еще один уехал. Матвей Мичков покинул СКА ради «Филадельфии»

Сегодня, 19:49 Автор: Андрей Моисеев




Сегодня состоялся очередной отъезд талантливого российского игрока в НХЛ. Питерский СКА объявил о том, что нападающий Матвей Мичков продолжит карьеру в «Филадельфии».

У хоккеиста осуществилась мечта, которую в 90-х привили молодым отечественным игрокам Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров и многие другие представители советского хоккея. Звезды тех лет привозили Кубок Стэнли в Москву на Красную площадь и давали детям понять, что настоящий хоккей существует только там, за океаном, а дома остаются лузеры, которыми руководят диктаторы. Ларионов наивно думает, что все забыли про его письмо журналу «Огонек» в конце 80-х.

В минувшем сезоне 19-летний Мичков провел на правах аренды в ХК «Сочи» и набрал в 47 матчах 41 (19+22) очко. «Летчики» выбрали игрока на драфте два года назад под седьмым номером.
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    Источник: HR Новости







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