«Сукин сын»: Мбаппе оскорбил Левандовского

26.06.2024 Автор: Андрей Моисеев

Главная звезда лягушатников Килиан Мбаппе, которому сломали нос первой встрече Евро-2024 с командой Австрии, назвал лидера польской сборной Роберта Левандовски сукиным сыном.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на RMC Sport, польский футболист в концовке встречи случайно задел маску Мбаппе. После инцидента француз снял защитный аксессуар, ощупал свой сломанный нос и выругался в адрес Левандовски. Текст ругательства журналисты прочитали по губам.

После финального свистка игроки обнялись и пожелали друг другу удачи.

Сборная Франции заняла второе место в группе D и вышла в 1/8 финала плей-офф, Польша после вчерашнего матча отправилась домой.