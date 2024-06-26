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«Сукин сын»: Мбаппе оскорбил Левандовского

26.06.2024 Автор: Андрей Моисеев




Главная звезда лягушатников Килиан Мбаппе, которому сломали нос первой встрече Евро-2024 с командой Австрии, назвал лидера польской сборной Роберта Левандовски сукиным сыном.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на RMC Sport, польский футболист в концовке встречи случайно задел маску Мбаппе. После инцидента француз снял защитный аксессуар, ощупал свой сломанный нос и выругался в адрес Левандовски. Текст ругательства журналисты прочитали по губам.

После финального свистка игроки обнялись и пожелали друг другу удачи.

Сборная Франции заняла второе место в группе D и вышла в 1/8 финала плей-офф, Польша после вчерашнего матча отправилась домой.
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