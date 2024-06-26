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Президент ИИХФ Тардиф не хочет пока видеть Дацюка в Зале славы ИИХФ

26.06.2024 Автор: Андрей Моисеев




Глава Международной федерации хоккея француз Люк Тардиф заявил в интервью ТАСС, что восхищается игрой Павла Дацюка, но отказывается в ближайшее время рассматривать его кандидатуру на включении в Зал славы ИИХФ.

«Нет сомнений, что Дацюк — фантастический игрок и однажды он войдёт в Зал славы ИИХФ. Но я не думаю, что его вхождение туда вероятно в следующем году во время мирового первенства».

Накануне стало известно, что легендарный форвард «Детройт Ред Уингз» в ноябре будет официально введен в Зал хоккейной славы НХЛ. Компанию российскому игроку составят Ши Уэбер и Джереми Реник.
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